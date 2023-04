Volley, Playoff Serie A1 femminile 2022/2023: Milano batte Casalmaggiore in gara-3 e vola in semifinale

La Vero Volley Milano batte in quattro set la Trasportipesanti Casalmaggiore (25-21, 25-22, 22-25, 25-21)nel terzo turno dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley e chiude la serie. Dopo la vittoria in gara-1 le ragazze di Marco Gaspari riescono a raggiungere l’obiettivo in gara-3 conquistando l’accesso per le semifinali. Padrone di casa subito avanti di due set, Casalmaggiore accorcia sul 2-1 ma Milano chiude i conti al terzo set.

Tanto equilibrio nella prima parte di primo set fino al 10-10. Milano allunga sul 13-10 e rimane avanti per tutto il resto del parziale, toccando il massimo vantaggio sul 16-11 e chiudendo sul 25-21. Gara combattuta anche all’inizio del secondo set fino al 12-12, quando Casalmaggiore firma il break sul 12-14 e rimane avanti fino al 18-18. Battaglia sul finale, decisa dai tre punti consecutivi di Milano dal 21-21 al 24-21 che gli hanno permesso di chiudere sul 25-22 e volare sul 2-0. Reazione Casalmaggiore nel terzo set, dove trova il break sull’8-19 e rimane avanti per tutto il resto del parziale, chiudendo sul 22-25. Grande battaglia nel quarto set. Ad avere la meglio è la Vero Volley, che trova il break decisivo sul 18-16 chiudendo i conti sul 25-21.

