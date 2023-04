Serie A1 basket 2022/2023: convince la Virtus Bologna, bene Brescia e Venezia

Finisce 74-69 in favore di Brescia il posticipo serale della Serie A1 basket 2022/2023 in questa 28esima giornata, terz’ultima della regular season. I lombardi hanno sconfitto in rimonta Reggio Emilia sul loro stesso parquet, vincendo per la 13esima volta in stagione e agganciando Pesaro all’ottavo posto della classifica, ultimo tra quelli che regalano un pass per i play-off scudetto. Deve ancora soffrire, invece, la formazione reggiana se vuole salvarsi: al momento, è al tredicesimo posto con 10 vittorie, solo una in più della penultima Verona.

Poco prima è andata in scena anche Venezia-Varese. I lagunari, guidati da coach Spahija, si sono resi protagonisti di uno sprint notevole nelle ultime settimane, arrivando a collezionare sei successi di fila che vogliono dire quinta posizione in classifica e, grazie al 92-81, hanno conquistato la vittoria anche stasera. Varese, ultima a causa della penalizzazione di 16 punti, ha subito una sconfitta che può voler dire tanto nella lotta salvezza.

Virtus Bologna-Sassari, infine, è terminata 86-69. È stato un testa a testa suggestivo tra due squadre di altissima classifica, ma alla fine è stata la capolista a prevalere, conquistando la terza vittoria consecutiva. I sardi, protagonisti di un girone di ritorno ad altissimo livello, perdono per la seconda volta nelle ultime tre giornate, ma restano saldamente al quarto posto.