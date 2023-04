Volley Playoff A1 Femminile 2022/2023: Conegliano ancora in finale, sconfitta Novara anche in gara-2

Conegliano batte Novara anche in gara-2 ed è la prima finalista dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Finisce in quattro set (21-25, 18-25, 25-20, 23-25) la seconda sfida tra le due compagini, con le ragazze di coach Santarelli abbastanza in controllo per buona parte dell’incontro. Solamente un cattivo inizio di terzo set, che poi non sono riuscite più a recuperare, ha evitato un secco 3-0 quest’oggi al Pala Igor Gorgonzola di Novara. 23 punti per Kathryn Plummer, mentre Isabelle Haak è rimasta un po’ in disparte nella prima parte di match, per poi prendersi il palcoscenico nella quarta frazione e chiudere con 17 punti. A Novara non sono bastati i 20 di Ebrar Karakurt.

TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF

IL TABELLONE DEI PLAYOFF: GLI ACCOPPIAMENTI

TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI

CALENDARIO SEMIFINALI: DATE, ORARI E TV

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

LA PARTITA – Conegliano è intenzionata a mettere subito in cose le chiaro sin dalle prime battute: il primo allungo è della formazione di coach Santarelli, che sul 13-7 costringe le padroni di casa a chiamare il primo time-out. Funziona, perché grazie ad un paio di ottimi turni al servizio da parte di Bosetti e Danesi riesce a riportarsi sotto e con un punto di Chirichella trova la parità sul 16-16. Novara si sente finalmente in partita, ma nel momento decisivo Conegliano mai si fa trovare impreparata: arriva un ulteriore strappo che consegna alle ospiti la prima frazione per 25-21.

Il parziale positivo per Haak e compagni si protrae nel secondo set, con Lavarini subito costretto a chiamare time-out con le sue ragazze sotto 3-0. Conegliano sembra poter allungare prepotentemente anche in questo secondo set, portandosi avanti di sei lunghezze. Come accaduto nella prima frazione, con Danesi al servizio Novara riesce a rifarsi sotto, arrivando fino al -1 sul 13-14. Però anche l’epilogo è il medesimo, con Lubian e Plummer sugli scudi che portano Conegliano avanti due set a zero dopo il 25-18.

Novara è consapevole di non poter più sbagliare e infatti la partenza nel terzo parziale è ottima. Subito avanti 3-0, con Santarelli questa volta costretto ad interrompere il match. Conegliano paga qualche errore di troppo e soprattutto una Karakurt che alza notevolmente il suo livello di gioco e permette alla sua compagine di gestire bene il set fino al 25-20 finale.

Conegliano, da grande squadra, però reagisce immediatamente. Cook inizia ad attaccare come lei sa fare e Lavarini si vede ancora una volta obbligato a chiamare un paio di time-out in quindici punti giocati, con le ospiti avanti 10-5. Si prende finalmente il palcoscenico Isabelle Haak e le Campioni d’Italia in carica vanno anche sul +6. Novara con uno scatto d’orgolio prova a restare in scia, ci riesce e addirittura sogna la clamorosa rimonta. Si ferma ad un passo, sul 22-23, quando Bosetti viene murata e consegna due palle match alle avversarie. Il secondo è quello buono: Conegliano torna in finale per la quinta stagione consecutiva.