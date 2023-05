Volley maschile, primo test amichevole positivo per l’Italia: battuta 3-1 l’Olanda

Esordio positivo per l’Italia contro l’Olanda nel DHL Test Match Tournament maschile 2023 di volley. In quel di Cavalese, dove va in scena il torneo amichevole, la squadra di Fefé De Giorgi si impone in quattro set contro gli Orange allenati da Roberto Piazza, che erano già stati sconfitti ieri sera dalla Bulgaria nella partita inaugurale del torneo. I bulgari domani saranno i prossimi avversari dei nostri ragazzi, che durante questo ritiro in Val di Fiemme stanno portando avanti il proprio lavoro in vista della Volleyball Nations League.

Primi due set giocati bene da un punto di vista tecnico da parte della compagine azzurra, che dopo un equilibrio iniziale riusciva sempre a trovare l’allungo nella fase centrale e gestire abbastanza bene fino alla conquista dei parziale: il primo finiva 25-17, il secondo 25-19. Nella terza frazione un fisiologico calo da parte dell’Italia, che tornava però a dominare nel quarto set grazie anche all’ingresso di un ispirato Bottolo. Molto positive anche le prestazioni di Rinaldi e Sanguinetti in un gruppo che si conosce poco e cerca l’alchimia giusta in questi primi test amichevoli.