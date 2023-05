Fiorentina-Inter, Tramontana si gode il trionfo: la telecronaca (VIDEO)

di Redazione 1

L’Inter vince la Coppa Italia e batte in rimonta la Fiorentina per 2-1 all’Olimpico. La nona Coppa Italia della storia nerazzurra porta la firma di Lautaro Martinez, autore di una doppietta dopo la rete del vantaggio in avvio di Nico Gonzalez. La voce delle partite dei nerazzurri nella trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold non ha trattenuto le sue emozioni. E poi è scoppiato di gioia al fischio finale. Ecco la sua telecronaca da tifoso.