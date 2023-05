Volley, finale Scudetto A1 Femminile 2022/2023: Milano conquista gara-2 contro Conegliano, serie in parità

La Vero Volley Milano sconfigge in tre set la Prosecco Doc Imoco Conegliano nella partita valevole per il secondo turno della finale dei Playoff Scudetto della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley. Le ragazze di Marco Gaspari sfruttano il campo di casa per vincere e pareggiano i conti nella serie. 3-0 (25-22, 25-23, 25-18) il punteggio del match che ha sorriso alla squadra lombarda, protagonista di una prestazione più che positiva. Era proprio quello che serviva per battere le pantere di Daniele Santarelli, che dopo la spettacolare vittoria di gara-1 volevano imporsi anche in trasferta. Non ci sono però riuscite ed hanno lasciato l’Arena di Monza a mani vuote e a testa bassa. La serie torna ora in Veneto e lo fa sul punteggio di 1-1. Conegliano rimane favorita, ma come ha dimostrato questo match tutto può accadere. La miglior realizzatrice del match è la solita Haak con 21 punti, mentre per le meneghine la top scorer è Thompson con 19 punti.

CRONACA – Primo set rocambolesco in cui Milano parte forte, issandosi sul +5, salvo poi dilapidare il vantaggio e farsi raggiungere, per poi anche superare. Conegliano però non riesce a scappare, complice qualche errore di troppo, e l’equilibrio regna all’Arena di Monza. Nel finale, tuttavia, a spuntarla è proprio la squadra di casa, che spinge sull’acceleratore e si rivela più cinica nei momenti chiave, prevalendo per 25-22. Particolarmente combattuto anche il secondo set, in cui le due squadre toccano un massimo vantaggio di +3, ma si ritrovano sul 20-20, pronte ad entrare nelle fasi calde del set. Ancora una volta, a fare la differenza è la freddezza della Vero Volley, che gestisce al meglio i momenti finali e s’impone per 25-23. Con l’inerzia del match dalla sua, Milano parte bene anche nella terza frazione e per gran parte del set amministra il proprio vantaggio, arrivando alle fasi cruciali favorita dal punteggio. Le pantere ci provano fino alla fine, ma sembrano non averne più e cedono il passo alle avversarie per 25-18.