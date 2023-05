Calendario finale Scudetto A1 Femminile 2022/2023 volley: programma, orari e diretta tv

Il calendario della finale Scudetto dei Playoff della Serie A1 Femminile 2022/2023 di volley: ecco le informazioni per vedere tutte le partite. L’Imoco Conegliano ha battuto Novara, accedendo così per la quinta volta consecutiva alla serie di finale ed ora vuole aggiudicarsi ancora una volta il titolo che detiene dal 2018. Dall’altra parte c’è la Vero Volley Milano, capace di superare in rimonta a gara-3 Scandicci, staccando così il pass per la seconda finale Scudetto consecutiva.

STREAMING E TV – Le partite saranno tutte trasmesse in diretta streaming su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play. Inoltre, alcune sfide saranno visibili anche per gli abbonati su Sky Sport (e in streaming su Sky Go e Now). In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario della finale Scudetto dei Playoff di Serie A1 Femminile 2022/2023 con le informazioni per vedere in diretta tv e streaming le partite.

Calendario finale Scudetto A1 Femminile 2022/2023

GARA-1

SABATO 6 MAGGIO

20.45 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Vero Volley Milano – Diretta Sky Sport Arena, Rai Sport e volleyballworld.tv

GARA-2

MARTEDI’ 9 MAGGIO

20.45 Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta Sky Sport Arena, Rai Sport e volleyballworld.tv

GARA-3

GIOVEDI’ 11 MAGGIO

20.45 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Vero Volley Milano – Diretta Sky Sport Arena, Rai Sport e volleyballworld.tv

GARA-4

SABATO 13 MAGGIO

21.25 Vero Volley Milano-Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta Sky Sport, Rai Sport e volleyballworld.tv

EVENTUALE GARA-5

LUNEDI’ 15 MAGGIO

20.45 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Vero Volley Milano