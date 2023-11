Volley, Champions League femminile 2023/2024: Milano domina a Mulhouse e va in testa al girone

Seconda partita e seconda vittoria per l‘Allianz Vero Volley Milano nella Pool A della Champions League 2023/2024 di volley femminile. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno battuto in trasferta le francesi del Volley Mulhouse Alsace con il punteggio di 3-0 (25-11, 25-12, 25-22) e si prendono così la vetta solitaria del girone almeno per una notte in attesa del match di domani sera in cui le turche del VakıfBank Istanbul potranno raggiungere le lombarde. Protagonista in Alsazia è Paola Egonu, autrice di 14 punti e top scorer dell’incontro. Bene anche Kara Bajema, che mette a referto 12 punti.

La cronaca – Fin dai primi punti della partita appare evidente la superiorità di Milano, che detta legge in tutti i fondamentali e si esalta con i muri di Candi che valgono il 10-4. Le padrone di casa faticano a reagire, mentre anche Egonu inizia a carburare con un paio di parallele delle sue: così dopo pochi minuti il primo set è già ben indirizzato sul punteggio di 20-9 e si va a chiudere sul 25-11 con un altro muro di Candi. Una partenza difficile per Mulhouse, che accusa il colpo anche nel secondo set in cui Milano parte fortissimo con un eloquente 8-1 in proprio favore. Le ragazze di coach Gaspari giocano sul velluto e anche Orro si concede un paio di giocate di fino sotto rete per il 20-8. Il 25-12 certifica il 2-0 e sembra mettere già una pieta tombale sul match. Più equilibrio in avvio di terzo set, con Milano che comprensibilmente cala leggermente la guardia e consente alle francesi di rimanere in corsa. L’ace di Bajema propizia il break del 14-11 e l’Allianz Vero Volley riesce a gestire il vantaggio anche con un paio di difese spettacolari fino all’attacco di Egonu che vale il 25-22 finale.