Juventus, Fagioli raggiante per il rinnovo: “Qui sono cresciuto come giocatore”

Dopo la stangata, causa squalifica che lo terrà lontano dai campi per 7 mesi per scommesse su siti illegali, per Nicolò Fagioli arriva una bella notizia che dà al giocatore serenità e prosperità per l’immediato futuro. Infatti, nelle ultime ore, è arrivata l’ufficialità del rinnovo del contratto con la Juventus che lo legherà al club bianconero fino al 2028. Queste le sue parole tramite i suoi profili ufficiali: “Sono felice ed onorato di firmare il mio nuovo contratto con la Juventus. Alla Juve sono cresciuto come uomo e giocatore e questo legame continua a crescere. Voglio ringraziare la mia famiglia, i tifosi, i miei procuratori e tutti i membri della Juventus per il loro supporto. NE SARÒ SEMPRE GRATO E RICONOSCENTE. FINO ALLA FINE“.