Volley Champions League femminile 2023/2024: tutti i gironi con Conegliano, Milano e Scandicci

In Lussemburgo quest’oggi è andato in scena il sorteggio della fase a gironi relativa alla prossima Champions League femminile 2023/2024 di volley. Tutte a caccia del Vakıfbank Istanbul, che lo scorso aprile si era aggiudicato la sesta coppa della sua storia. Sono tre le squadre italiane al via, di cui due che erano inserite in prima fascia, ovvero l’Imoco Volley Conegliano e la Vero Volley Milano. Seconda fascia, invece, per la Savino Del Bene Scandicci. Ecco come è andato il sorteggio con tutti i gironi.

POOL A

Vero Volley Milano (ITA)

VakıfBank Istanbul (TUR)

Volley Mulhouse Alsace (FRA)

Jedinstvo Stara Pazova (SRB)

POOL B

Eczacıbaşı Dynavit (TUR)

Savino Del Bene Scandicci (ITA)

Maritza Plovdiv (BUL)

Vasas Óbuda Budapest (HUN)

POOL C

Fenerbahçe Opet (TUR)

Grot Budowlani Łódź (POL)

SC Postdam (GER)

Calcit Kamnik (SLO)

POOL D

Imoco Volley Conegliano (ITA)

DevelopRes Rzeszów (POL)

Allianz MTV Stuttgart (GER)

Vincente qualificazioni

POOL E

ŁKS Commercecon Łódź (POL)

Volero Le Cannet (FRA)

SC Prometey (UKR)

Vincente qualificazioni