United Cup 2024: programma e orari partite sabato 30 dicembre con Italia-Germania

Il programma, l’ordine di gioco e gli orari della seconda giornata, sabato 30 dicembre, della United Cup 2024, evento che inaugura la nuova stagione tennistica. Si gioca solo a Perth, dove sono in programma due confronti. Si parte con Spagna-Brasile, sfida molto combattuta che potrebbe decidersi al doppio dato che nei due singolari partono rispettivamente favoriti lo spagnolo Davidovich Fokina e la brasiliana Haddad Maia. Grande equilibrio anche nell’altra gara, che mette di fronte la Gran Bretagna e i padroni di casa dell’Australia: si preannuncia battaglia sia tra Norrie e De Minaur, che tra Boulter e la rientrante Tomljanovic. Di seguito tutti gli incontri in programma.

SABATO 30 DICEMBRE

OLANDA – NORVEGIA (Ore 00:30)

Rus vs. Helgo

Griekspoor vs. Ruud

Schuurs/Koolhof vs. Eikeri/Ruud

ITALIA vs. GERMANIA (Ore 07:30)

Paolini vs. Kerber

Sonego vs. Zverev

Moratelli/Cobolli vs. Siegemund/Marterer

REPUBBLICA CECA vs. CINA (Ore 03:00)

Lehecka vs Zhang

Vondrousova vs Zheng

Vondrousova/Lehecka vs. Zheng/Zhang

POLONIA vs. BRASILE (Ore 10:00)

Swiatek vs Haddad Maia

Hurkacz vs Seyboth Wild

Swiatek/Hurkacz vs Haddad Maia/Melo