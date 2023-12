Calciomercato: il Manchester United pensa a Dimarco, Martial pedina di scambio

Il Manchester United vuole rinforzare la sua fascia sinistra. I Red Devils, secondo quanto riporta il Sun, starebbero pensando a Dimarco dell’Inter. La valutazione dei nerazzurri è di circa 60 milioni di euro. Il Manchester potrebbe proporre come pedina di scambio Martial, in aggiunta di una parte cash, in scadenza di contratto a giugno e che rinforzerebbe le rotazioni offensive di mister Inzaghi.