LIVE – Juventus-Roma, Mourinho in conferenza stampa (DIRETTA)

Per Mourinho arriva una delle partite più attese dell’anno: il match allo Stadium contro la Juventus. La rivalità che contraddistingue lo Special One con i bianconeri è chiara e manifesta ed è per questo che la partita assume ancora di più un grande significato. Ci sarà curiosità per capire come sarà l’atmosfera intorno al tecnico portoghese nel match dell’Allianz Stadium. Nel frattempo nel giorno che precede il match sarà tempo di conferenza stampa per il tencico giallorosso che direttamente da Trigoria, venerdì 29 dicembre sarà a disposizione dei giornalisti dalle 10.30 in poi. Sportface.it sarà insieme a voi a raccontarvi la diretta testuale della conferenza.

10:37 – “La Juve è la Juve, Allegri è Allegri. Sappiamo cosa aspettarci da entrambi. Quando si parla di squadra o allenatore risultatista io lo interpreto come la cosa più importante del calcio, ovvero fare il risultato. C’è gente che pensa che questa sia una connessione con qualcosa di negativo. Io se penso alla parola ‘risultatista’ riesco solo a pensare cose positive. La Juve difende tanto e bene, quando contrattacco è fortissima, fanno gol da palla inattiva, giocano una partita a settimana e questo significa non solo essere riposati, ma poter lavorare a livello tattico. Se la lotta con l’Inter per lo Scudetto”.

10:36 – “Mancini come la settimana scorsa. Anche se non si allena, conosce il suo corpo. E quindi domani giocherà, non c’è dubbio. Con lui Llorente e Ndicka in difesa”

10:35 – La prima domanda è su Dybala: “Non so se sarà titolare, la sensazione è che Paulo sarà disponibile. Poi se sarà titolare o entrerà dalla panchina per la verità non l’ho ancora deciso perché dovremo parlare con lui con le sue sensazioni. Ma se tutto va normale nell’ultimo allenamento sarà disponibile per giocare.

10:34 – Arriva Josè Mourinho:

10:25 – Buongiorno, amici di Sportface. Tra pochi minuti Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma!