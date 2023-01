Futuro in Argentina per Wanda Nara: ecco cosa succederà con Mauro Icardi e i figli

Secondo quanto riportato da Angel de Brito, conduttore di LAM, nel futuro di Wanda Nara c’è l’Argentina. In una chiacchierata telefonica tra i due, Wanda avrebbe infatti raccontato che la sua idea è quella di restare a lavorare in patria. “Non credo che Wanda tornerà a Istanbul a breve. Mi ha detto di volersi stabilire in Argentina e che la sua parentesi europea è ormai conclusa – ha spiegato l’uomo – Ovviamente continuerà a fare avanti e indietro con Istanbul per via delle figlie, ma vedremo cosa succederà anche con Mauro. Lui vorrebbe tornare a Parigi. Al momento l’unico ostacolo al ritorno di Wanda in Argentina è proprio la questione legata ai figli“.