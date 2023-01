United Cup 2023: la Gran Bretagna elimina la Spagna e si qualifica, ok Polonia e Croazia

L’unico verdetto di giornata alla United Cup 2023 corrisponde a una clamorosa sorpresa. La Spagna di Rafa Nadal e Paula Badosa è aritmeticamente eliminata. Fatale la sconfitta contro la Gran Bretagna, che bissa il successo all’esordio contro l’Australia e si assicura il primo posto del girone. Decisivo il successo di Dan Evans, che ha battuto in tre set Ramos-Vinolas, regalando ai suoi l’ultimo punto necessario dopo il 2-0 della prima giornata. Prima di lui ci aveva provato Harriet Dart, venendo però sconfitta in rimonta dalla più quotata Badosa. La Gran Bretagna accede dunque alla “finale della città”, in cui contenderà alla vincitrice dell’altro gruppo che si gioca a Sydney l’accesso alle semifinali.

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

CALENDARIO ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

Per quanto riguarda le altre sfide, la Polonia liquida il Kazakistan grazie ai successi di Hurkacz e Linette e all’ultima giornata contenderà la vetta del girone alla Svizzera. Stesso discorso per la Croazia, che ha travolto l’Argentina e si giocherà il primo posto contro la Francia.

Nel girone dell’Italia, invece, il Brasile fa un favore agli azzurri battendo la Norvegia per 4-1 (non basta il solito Ruud). In vista dell’ultima giornata, dunque, se l’Italia dovesse battere Ruud e compagni sarebbe aritmeticamente qualificata.

Situazione simile negli ultimi due gironi: nel gruppo A, la Grecia ha bisogno di due vittorie contro il Belgio, sorpreso dalla Bulgaria, per qualificarsi (basterebbe anche una sconfitta per 3-2); situazione identica nel gruppo C, in cui gli Stati Uniti sono ampiamente favoriti contro la Germania (sconfitta contro pronostico dalla Repubblica Ceca di Kvitova).