United Cup 2023: calendario, programma, orari e tv quarti di finale

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e il calendario completo dei quarti di finale della United Cup 2023. Superata la fase a giorni della competizione mista a squadre, è tempo di City Finals, in cui si affronteranno le formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi in programma una delle tre città che ospitano l’evento: Brisbane, Perth e Sydney. Le tre vincitrici di questi confronti, più la migliore perdente, si qualificheranno dunque per le fasi finali (semifinale e finale) in programma a Sydney. L’unica sfida già definita è Stati Uniti vs Gran Bretagna.

Mercoledì 4 gennaio

BRISBANE, dalle ore 03:30 – Vincente girone E (Italia o Brasile) vs Vincente girone B (Svizzera o Polonia)

PERTH, dalle ore 05:30 – Vincente girone A (Grecia o Belgio) vs Vincente girone F (Francia o Croazia)

SYDNEY, dalle ore 02:30 – Usa vs Gran Bretagna

COME VEDERE I QUARTI – Tutti i quarti di finale potranno essere seguiti su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre). Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà le sfide. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.