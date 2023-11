Tsitsipas-Rune in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Stefanos Tsitsipas affronterà Holger Rune nella seconda giornata della fase a gironi delle Atp Finals di Torino 2023, in programma dal 12 al 19 novembre. Tornano in campo i due tennisti che hanno inaugurato con una sconfitta il loro cammino al Pala AlpiTour. Il greco è stato battuto in due rapidi set da Sinner, mentre il danese si è arreso a Djokovic dopo una battaglia di oltre tre ore. Fondamentale dunque vincere per sperare di potersi ancora qualificare. Secondo i bookmakers partirà leggermente favorito Rune, che ha anche vinto i due precedenti. Guai però a sottovalutare Tsitsipas, il quale ha molta più esperienza in questo torneo tanto da averli vinto nel 2019, quando ancora si giocava a Londra.

Tsitsipas e Rune scenderanno in campo martedì 14 novembre alle ore 14:30 oppure alle 21:00 (il programma ufficiale non è stato ancora reso noto).