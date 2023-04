Trevisan-Pegula in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Jessica Pegula negli ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid 2023, torneo in programma dal 25 aprile al 7 maggio sui campi della Caja Magica. Altra bella vittoria per la numero uno d’Italia, che per la prima volta è tra le migliori sedici nel torneo madrileno e non poteva esserci un avvicinamento migliore agli Internazionali di Roma. Dopo aver sconfitto Bouchard e Parks ora la toscana affronterà un’altra tennista nordamericana, ma di ben altro spessore. Pegula qui lo scorso anno raggiunse la finale, perdendo in tre set da Ons Jabeur ed è ormai è constantemente tra le migliori del circuito, nonostante continui a mancarle l’acuto. Martina proverà a giocarsela, consapevole di essere sfavorita ma allo stesso tempo con poca pressione sulle spalle.

Trevisan e Pegula scenderanno in campo lunedì 1 maggio ad orario non ancora definito. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita di quarto turno tra Trevisan e Pegula garantendo news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del match.