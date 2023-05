Trevisan-Pegula stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Jessica Pegula nel ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. Prosegue il cammino entusiasmante della toscana che, dopo il bye al primo turno, ha messo in riga prima la qualificata canadese Eugenie Bouchard e poi la statunitense Alycia Parks. Adesso per lei c’è un’altra giocatrice a stelle e strisce, finalista nella capitale iberica proprio durante la scorsa edizione. La numero tre del ranking mondiale è in un ottimo momento di forma.

Nelle sue due uscite ha domato prima la polacca Magdalena Frech e poi la ceca Marie Bouzkova. Con Trevisan in carriera si sono incontrate solamente lo scorso gennaio durante la United Cup in Australia, con l’americana che ha prevalso in due set piuttosto agevoli. Pegula partirà favorita anche in quest’occasione. All’azzurra il difficile compito di sovvertire il pronostico per guadagnarsi un quarto di finale tutto da giocare contro la vincitrice del derby russo tra Veronika Kudermetova e Daria Kasatkina.

Trevisan e Pegula scenderanno in campo stasera (lunedì 1° maggio). Le due giocatrici sono pianificate come quinto ed ultimo incontro della giornata sull’Arantxa Sanchez Stadium con inizio fissato non prima delle ore 18.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di ottavi di finale tra Trevisan e Pegula attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.