Frosinone-Reggina oggi in tv: canale, orario e streaming Serie B 2022/2023

Alle 20:30 di lunedì 1° maggio il Frosinone cercherà la Serie A contro la Reggina. Il cammino della squadra ciociara è legato a quello del Bari (impegnato nel pomeriggio col Cittadella), il divario attualmente è di otto punti e la promozione aritmetica è ad un passo. La partita potrà essere seguita su Sky (e in streaming su Sky Go), Dazn ed HelbizLIVE. In alternativa, Sportface.it vi offrirà la diretta testuale con gli approfondimenti e la cronaca delle partite del 1° maggio.

