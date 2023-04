Wta Madrid 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura televisiva e streaming del WTA 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena da lunedì 24 aprile a domenica 7 maggio sui campi in terra battuta della Caja Mágica. L’Italia si affida al quintetto composto da Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Sul rosso in altura della capitale iberica saranno al via tutte le migliori giocatrici del panorama mondiale, comprese la numero uno del mondo Iga Swiatek e la bielorussa Aryna Sabalenka, campionessa in carica degli Australian Open.

Ai nastri di partenza pure la ceca Barbora Krejcikova, la kazaka Elena Rybakina e l’altra ceca Petra Kvitova, che si sono spartite i primi tre eventi 1000 della stagione (Dubai, Indian Wells e Miami). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il WTA 1000 di Madrid 2023 accompagnando i propri lettori con dirette testuali, aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste per tutta la durata delle due settimane di torneo.

PROGRAMMA E COPERTURA WTA 1000 MADRID 2023

SUPERTENNIS

*palinsesto seconda settimana non ancora disponibile

Lunedì 24 aprile – Nessuna copertura (primo turno qualificazione)

Martedì 25 aprile – LIVE alle ore 10.00, 11.45, 13.30, 16.00 e 18.00 e REPLICA alle ore 20.00, 21.15 e 23.00 (turno decisivo qualificazione e primo turno)

Mercoledì 26 aprile – REPLICA alle ore 01.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00, 20.00 e 21.45; LIVE alle ore 11.00, 13.00, 16.00 e 18.00 e DIFFERITA alle ore 23.00 (primo turno)

Giovedì 27 aprile – REPLICA alle ore 01.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00 e 21.15; LIVE alle ore 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 e 19.00 e DIFFERITA alle ore 23.00 (primo e secondo turno)

Venerdì 28 aprile – REPLICA alle ore 01.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00 e 22.00; LIVE alle ore 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 e 20.00 e DIFFERITA alle ore 23.00 (secondo turno)

Sabato 29 aprile – REPLICA alle ore 01.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00 e 21.15; LIVE alle ore 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00 e 21.30 e DIFFERITA alle ore 23.00 (terzo turno)

Domenica 30 aprile – REPLICA alle ore 01.00, 03.00, 05.00, 07.00, 09.00 e 22.00; LIVE alle ore 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 e 20.00 e DIFFERITA alle ore 23.00 (terzo turno)

Lunedì 1° maggio – LIVE per gli ottavi di finale

Martedì 2 maggio – LIVE per i primi due quarti di finale

Mercoledì 3 maggio – LIVE per i secondi due quarti di finale

Giovedì 4 maggio – LIVE per le semifinali

Venerdì 5 maggio – Nessuna copertura (giornata di riposo per il torneo WTA)

Sabato 6 maggio – LIVE alle ore 18.30 (finale)

Domenica 7 maggio – Nessuna copertura (finale di doppio)