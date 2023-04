Trevisan-Parks in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Alycia Parks nel terzo turno del WTA 1000 di Madrid 2023, torneo in programma dal 25 aprile al 7 maggio sui campi della Caja Magica. Sono settimane importanti per la numero uno d’Italia, che può giocare sulla sua superficie preferita e vuole accumulare punti in vista delle cambiali in arrivo tra Rabat e il Roland Garros. Martina, reduce dal ritiro in quel di Stoccarda, ha giocato un ottimo match all’esordio contro Bouchard e ora punta ad un posto negli ottavi di finale. Un po’ a sorpresa non si troverà di fronte Viktoria Azarenka, bensì la statunitense Alycia Parks. La n°54 del ranking finora ha ottenuto i suoi migliori risultati nei tornei indoor europei, dove ha potuto sfruttare al massimo il suo ottimo servizio. E infatti sul rosso di Madrid, veloce ed in altura, è tornata a vincere un bel match dopo un periodo difficile. 13 aces per lei contro la bielorussa: match tutt’altro che semplice per Martina.

Trevisan e Parks scenderanno in campo domenica 29 aprile ad orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita di secondo turno tra Trevisan e Parks garantendo news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del match.