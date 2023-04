Calendario Coppa del Mondo Il Cairo 2023 ginnastica artistica: programma, orari e diretta tv

Il calendario della Coppa del Mondo de Il Cairo 2023 di specialità di ginnastica artistica maschile e femminile, in programma da giovedì 27 a domenica 30 aprile: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Dopo la splendida spedizione agli Europei di Antalya, l’Italgym torna in pedana per andare a caccia di altri storici risultati in Coppa del Mondo. In Egitto saranno impegnate tre Fate: si tratta della campionessa europea alle parallele asimmetriche Alice D’Amato, reduce anche dal bronzo nel concorso generale, insieme alla gemella Asia, argento continentale al volteggio, e a Giorgia Villa. Tra gli uomini, invece, ci saranno Mario Macchiati, reduce dalla medaglia d’oro europea con la squadra, Nicolò Mozzato, Salvatore Maresca e Ares Federici.

Diretta tv – Sabato 29 aprile le gare saranno trasmesse su Rai Sport, mentre domenica 30 aprile saranno disponibili su Rai Play.

Calendario Coppa del Mondo Il Cairo 2023 di ginnastica artistica

Giovedì 27 aprile

Dalle ore 17.00: Qualifiche corpo libero maschile, cavallo con maniglie, anelli

Dalle ore 17.00: Qualifiche volteggio femminile e parallele asimmetriche

Venerdì 28 aprile

Dalle ore 15.00: Qualifiche volteggio maschile, parallele pari, sbarra

Dalle ore 15.00: Qualifiche trave e corpo libero femminile

Sabato 29 aprile – ore 12.55

Finali corpo libero maschile, cavallo con maniglie, anelli

Finali volteggio femminile e parallele asimmetriche

Domenica 30 aprile – ore 12.55

Finali volteggio maschile, parallele pari, sbarra

Finali trave e corpo libero femminile