Trevisan-Cornet in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Italia-Francia, BJK Cup Finals 2023

Martina Trevisan affronterà Alizé Cornet nel primo match di singolare tra Italia e Francia, match valido per la fase a gironi delle BJK Cup Finals 2023. Entrambi i capitani hanno deciso di puntare sull’esperienza, preferendo le esperte Trevisan e Cornet alle giovani Cocciaretto e Gracheva. Una scelta che può avere senso visto che in competizioni del genere conta molto anche avere i nervi saldi e gestire al meglio la tensione. Cornet ha vinto tutti e 3 i precedenti giocati, ma la stagione di Martina è stata migliore e l’azzurra potrà assolutamente giocarsi le sue carte, nella speranza di regalare un punto prezioso all’Italia.

SEGUI IL LIVE

RISULTATI E CLASSIFICHE

CALENDARIO ITALIA

REGOLAMENTO

La sfida tra Trevisan e Cornet andrà in scena oggi, mercoledì 8 novembre, a partire dalle ore 10:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Trevisan e Cornet garantendo una diretta testuale, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.