Paolini-Garcia in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Italia-Francia, BJK Cup Finals 2023

Jasmine Paolini affronterà Caroline Garcia nel secondo match di singolare tra Italia e Francia, match valido per la fase a gironi delle BJK Cup Finals 2023. Le sorti delle azzurre sono affidate alla giocatrice toscana, protagonista di un 2023 fantastico, specialmente nel finale. Paolini è reduce dalla finale a Monastir, mentre la settimana prima si era spinto sino in semifinale a Zhengzhou, battendo tra le altre proprio Garcia. La francese ha vissuto una stagione certamente meno positiva rispetto a quella precedente, in cui arrivò persino alle Wta Finals, vincendole, ma ha comunque chiuso tra le prime 20. Avanti 4-1 nei precedenti, sarà proprio lei a partire favorita.

La sfida tra Paolini e Garcia andrà in scena oggi, mercoledì 8 novembre, come secondo match a partire dalle ore 10:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile pure una diretta streaming. Questa sarà fruibile anche tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Paolini e Garcia garantendo una diretta testuale, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.