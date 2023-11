Lazio, Sarri polemico: “Mettere il derby dopo aver giocato in Europa non è il massimo dell’intelligenza”

“Programmare il derby nella settimana in cui si gioca in Europa non mi sembra il massimo dell’intelligenza da parte della Lega. Pare che sia gente estranea al calcio, si poteva fare diversamente“. Questo il pensiero di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria in Champions League ai danni del Feyenoord. L’allenatore dei biancocelesti ha poi sottolineato la differenza con la Roma, che avrà due giorni in meno di riposo ma un impegno più soft: “In Europa League hanno una classifica tale che gli consente di tenere la squadra fuori. Per loro giovedì sarà un’amichevole, mentre noi abbiamo fatto una guerra: c’è una differenza significativa“.