Trevisan-Bouchard oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Eugenie Bouchard nel secondo turno del WTA 1000 di Madrid 2023, torneo in partenza sui campi in terra rossa della capitale spagnola. Reduce dai quarti a Miami e da una vittoria in BJK Cup (oltre al ritiro da Stoccarda), l’azzurra vuole proseguire il suo buon momento di forma e cercherà di partire col piede giusto a Madrid. All’esordio troverà l’ostica Bouchard, partita dalle qualificazioni e capace di vincere già tre match. L’unico precedente risale al 2020, in occasione delle qualificazioni degli Australian Open, ma secondo i bookmakers non c’è una vera e propria favorita.

Trevisan e Bouchard scenderanno in campo oggi (venerdì 28 aprile). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro sul Court 3 dalle ore 11:00 (al termine di Altmaier-Otte). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la partita di secondo turno tra Trevisan e Bouchard garantendo news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del match.