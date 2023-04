Hockey su ghiaccio, Mondiali 2023: domani il debutto dell’Italia contro la Romania

Tutto pronto per l’inizio del Mondiale di hockey su ghiaccio, con la Nazionale italiana che farà il proprio esordio nella 1^ Divisione Gruppo A di Nottingham, in Gran Bretagna. L’appuntamento è fissato per domani alle ore 17, quando gli azzurri affronteranno la Romania. Nella conferenza stampa odierna sono stati annunciati i convocati per la sfida: dovranno lasciare il ritiro i difensori Lorenzo Casetti e Dylan Di Perna e gli attaccanti Marco Magnabosco, Anthony Salinitri e Diego Glück. Il duo dei portieri sarà composto da Justin Fazio e Damian Clara, l’emergency goalie sarà Gianluca Vallini.

Il responsabile delle squadre Nazionali di hockey Stefan Zisser ha spiegato le scelte: “In base a quanto visto nel corso della preparazione abbiamo dovuto fare delle scelte. Bolzano e Cortina sono arrivati fino in fondo nei rispettivi campionati e di conseguenza queste decisioni sono maturate soltanto all’ultimo: crediamo molto nel gruppo che si è creato, sappiamo che in un torneo round robin di questo tipo ogni partita è fondamentale. Saranno cinque partite tutte decisive”.

L’head coach Mike Keenan ha invece presentato la partita: “In questi mesi abbiamo potuto vedere tanti giocatori, passando attraverso i tornei di Budapest e Bolzano e poi i raduni pre-Mondiale, è stato un primo processo di valutazione a lungo termine che per il momento ci ha portato ai ragazzi selezionati per questo Mondiale: l’obiettivo naturalmente è sempre vincere, ma ciò che importa fin da subito è quello che vogliamo essere come squadra. Vedo nei giocatori un grande orgoglio nel vestire questa maglia. Siamo pronti ad affrontare tutti gli avversari di questo torneo: sappiamo che dobbiamo dare tutto ogni giorno per avere successo, perché tutte le squadre sono qui per difendere i colori della propria Nazione”.