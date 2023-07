Timofeeva-Baindl oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Budapest 2023

Maria Timofeeva sfiderà Kateryna Baindl nella finale del torneo WTA 250 di Budapest 2023. A contendersi il titolo in Ungheria saranno la 19enne russa, ripescata in tabellone come lucky loser e capace di spingersi fino all’atto conclusivo, e la più esperta ucraina, alla seconda finale in carriera a livello Wta. Per entrambe si tratta del match più importante della loro carriera e l’assenza di precedenti lo rende ancora più imprevedibile. Secondo i bookmakers sarà Baindl a scendere in campo con i favori del pronostico.

Timofeeva e Baindl scenderanno in campo oggi, domenica 23 luglio, alle 17:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo inglese garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.