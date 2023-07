F1 GP Ungheria 2023, Leclerc: “Non sono demoralizzato, serve pazienza”

“Servirà pazienza e lavorare ancora duro per raggiungere i risultati che in questo momento faticano ad arrivare. Dobbiamo lavorare di più sulla sensibilità di questa macchina, perché i risultati delle simulazioni sono spesso buoni ma in gara risultano poi essere inferiori rispetto alle altre macchine”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo la scialba prestazione nel GP di Ungheria, chiuso al settimo posto: “Anche le condizioni meteorologiche non ci hanno aiutato, ma il segreto è continuare a lavorare. Non sono demoralizzato dai risultati, darò sempre il massimo in tutte le gare della stagione. Bisogna essere pazienti, sperando che il nostro momento arrivi grazie al lavoro”.