Sassuolo-Spezia oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Grande attesa per Sassuolo-Spezia, match amichevole in programma domenica 23 luglio alle 17:00 a Vipiteno. Un test impegnativo per gli uomini di Alessio Dionisi, che affrontano una delle retrocesse in B della scorsa stagione. Tanti i volti nuovi del Sassuolo. Occhi puntati infatti su Cristian Volpato, Filippo Missori, Mattia Viti (che ha lavorato a parte), Alessio Cragno, Daniel Boloca e Samuele Mulattieri. Per ora non è prevista la copertura televisiva o streaming dell’evento, ma è possibile che una delle due società decida di trsmettere l’amichevole sui canali social o su Youtube. Sportface.it, oltre ad offrirsi una diretta testuale, vi terrà aggiornati sulle informazioni legate alle eventuali dirette tv e streaming.

