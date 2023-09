Tiafoe-Shelton stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming ottavi US Open 2023

Frances Tiafoe affronterà Ben Shelton nei quarti di finale degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. L’organizzazione del torneo ha deciso di regalare la sessione serale dell’Arthur Ashe ai sue due giovani diamanti. Frances Tiafoe dodici mesi dopo prova a tornare in semifinale nello slam di casa. Ben Shelton al suo quinto slam della carriera gioca per la seconda volta i quarti e cerca di conquistare la prima semifinale. A Melbourne, a inizio stagione, a fermarlo proprio nei quarti fu un altro statunitense, quel Tommy Paul che invece è riuscito a battere qui un paio di giorni fa. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per avere un match divertente e intenso per guadagnarsi la chance di affrontare uno tra Djokovic e Fritz nel penultimo atto del torneo newyorkese.

Tiafoe e Shelton scenderanno in campo nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 settembre come secondo match dall’01:00 italiana. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.