Cirstea-Muchova stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Sorana Cirstea affronterà Karolina Muchova ai quarti di finale degli US Open 2023, quarto e ultimo slam della stagione di scena presso il complesso di Flushing Meadows. La romena è reduce da una bella vittoria ai danni di Bencic, dopo aver eliminato in precedenza Rybakina, ed è tornata a disputare i quarti di uno slam dal Roland Garros 2009. Muchova ha invece rispettato il pronostico della vigilia e si è fatta largo in uno spot di tabellone orfano di Maria Sakkari, bissando gli ottimi risultati ottenuti in stagione (specialmente a Parigi e Cincinnati). Secondo i bookmakers, a scendere in campo con i favori del pronostico sarà la ceca, avanti 3-1 nei precedenti e vittoriosa il mese scorso in Canada ma anche nel 2020 proprio a Flushing Meadows. In palio per entrambe il pass per la prima semifinale in carriera a New York.

Cirstea e Muchova scenderanno in campo stanotte, tra martedì 5 e mercoledì 6 settembre come primo match della sessione serale sull’Arthur Ashe Stadium dalle ore 01.00. La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, Sportface.it garantirà una diretta testuale dell’incontro insieme ad una cronaca, le immagini salienti e le parole delle protagoniste.