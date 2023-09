LIVE – Sinner-Zverev, ottavi US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Zverev, incontro valevole per gli ottavi di finale degli US Open 2023 (cemento outdoor). L’ultimo ostacolo per l’azzurro prima del possibile big match contro Alcaraz risponde al nome del tedesco Zverev, reduce da una grande vittoria ai danni di Dimitrov e determinato a proseguire il suo cammino a Flushing Meadows. Anche Sinner è reduce da un successo importante e non scontato contro Wawrinka, arrivato dopo altre due belle vittorie maturate a discapito di Hanfmann e Sonego. Secondo i bookmakers sarà Jannik a scendere in campo con i favori del pronostico visto che nel complesso sta vivendo una stagione migliore ed è reduce dal titolo in Canada. Guai però a sottovalutare Zverev, protagonista in positivo a Cincinnati con la semifinale raggiunta e sempre ostico in determinate condizioni di gioco.

I precedenti sorridono a Zverev, avanti 3-1 e vittorioso nell’unico confronto andato in scena agli US Open, due anni fa a livello di ottavi. Rispetto all’ultima partita tra i due, datata Monte-Carlo 2022, però ne sono cambiate di cose e sia Sascha che Jannik sono due giocatori diversi. Motivo per cui il match si preannuncia dall’esito aperto e tutto da vivere. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Zverev pianificati come secondo incontro della sessione serale dalle ore 01.00 italiane (le 19.00 locali) sull’Arthur Ashe Stadium (al termine del match Kasatkina-Sabalenka).

