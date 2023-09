Roma, presentata la lista Uefa: fuori Kristensen e Azmoun

La Roma ha reso nota la lista Uefa in modo ufficiale per le partite di Europa League nel girone contro Servette, Slavia Praga e Sheriff Tiraspol. Esclusi, come già ampiamente circolato, Kristensen e Azmoun, di seguito l’elenco. Lista A. Rui Patricio, Rick Karsdorp, Bryan Cristante, Evan Ndicka, Chris Smalling, Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham, Andrea Belotti, Diego Llorente, Leandro Paredes, Zeki Celik, Renato Sanches, Paulo Dybala, Houssem Aouar, Gianluca Mancini, Marash Kumbulla, Leonardo Spinazzola, Riccardo Pagano, Niccolò Pisilli, Luigi Cherubini, Romelu Lukaku, Stephan El Shaarawy, Mile Svilar. Lista B: Edoardo Bove, Nicola Zalewski, Pietro Boer, Martin Vetkal, Mattia Mannini.