Tabellone maschile US Open 2023: presenti sei italiani, Sinner nel quarto di finale di Alcaraz

Il tabellone degli US Open 2023 per quanto riguarda il torneo maschile: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti dal primo turno alla finale. Spicca il possibile quarto di finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che se dovesse rispettare il pronostico si affronterebbero come lo scorso anno. Nella parte alta del tabellone c’è anche Daniil Medvedev, mentre pesca bene Novak Djokovic, opposto teoricamente a Tsitsipas e poi a uno tra Rune e Ruud. Discreto tabellone per Musetti e Berrettini, infine Sonego potrebbe sfidare in un derby azzurro Sinner già al secondo turno.

TABELLONE FEMMINILE

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE MASCHILE US OPEN 2023

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Alcaraz vs Koepfer

Harris vs Pella

Van de Zandschulp vs Thompson

Galan vs (26) Evans

(24) Griekspoor vs Fils

Kubler vs Arnaldi

Kokkinakis vs Q

Shevchenko vs (16) Norrie

(12) Zverev vs Vukic

Altmaier vs Lestienne

Murray vs Moutet

Molcan vs (19) Dimitrov

(30) Etcheverry vs Q

Wawrinka vs Nishioka

Q vs Sonego

Hanfmann vs (6) Sinner

(3) Medvedev vs Balazs

Purcell vs O’Connor

Q vs Nishikori

Baez vs (27) Coric

(23) Jarry vs Van Assche

Ramos vs Michelsen

Wu vs Lajovic

Q vs (13) De Minaur

(11) Khachanov vs Mmoh

Diaz Acosta vs Isner

Albot vs Draper

Huesler vs (17) Hurkacz

(29) Humbert vs Berrettini

Schwartzman vs Rinderknech

Q vs Monfils

Ruusuvuori vs (8) Rublev

PARTE BASSA

(5) Ruud vs Q

Wolf vs Zhang

Hijikata vs Kotov

Fucsovics vs (31) Korda

(22) Mannarino vs Watanuki

Gasquet vs Marozsan

Ofner vs Borges

Tien vs (10) Tiafoe

(14) Paul vs Q

Safiullin vs Cecchinato

Ivashka vs J.Cerundolo

Giron vs (21) Davidovich Fokina

(25) Bublik vs Thiem

Cachin vs Shelton

Karatsev vs Lehecka

Carballes Baena vs (4) Rune

(7) Tsitsipas vs Raonic

Q vs Popyrin

Halys vs Bonzi

Kwon vs (28) Eubanks

(18) Musetti vs Q

Q vs Barrere

Kecmanovic vs Varillas

Johnson vs (9) Fritz

(15) Auger-Aliassime vs McDonald

Dellien vs Q

Vesely vs Q

Q vs (20) F.Cerundolo

(32) Djere vs Nakashima

Q vs Q

Zapata Miralles vs Quinn

Muller vs (2) Djokovic