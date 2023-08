Tabellone Masters 1000 Cincinnati 2023, quattro italiani al via: gli accoppiamenti e i risultati

Il tabellone e gli accoppiamenti del Masters 1000 di Cincinnati 2023, ultimo appuntamento di prestigio prima degli Us Open che concluderanno la stagione slam. Sul cemento rovente dell’Ohio sono quattro gli italiani ai nastri di partenza: Jannik Sinner, testa di serie numero otto ed esentato dal primo turno visto che ha un BYE, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Torna anche Novak Djokovic dopo la sconfitta in finale a Wimbledon. Guida il seeding il numero uno del mondo Carlos Alcaraz.

PRIMO TURNO

(1) Alcaraz BYE

(WC) Isner vs Q

Humbert vs Q

Kecmanovic vs (14) Paul

(10) Tiafoe vs Griekspoor

(WC) Nakashima vs (WC) Wawrinka

Harris vs Q

(5) Ruud BYE

(4) Tsitsipas BYE

Shelton vs Eubanks

Hurkacz vs Q

Korda vs (15) Coric

(11) Khachanov vs Murray

Safiullin vs Jarry

Ruusuvuori vs Q

(7) Rublev BYE

(6) Rune BYE

(WC) McDonald vs Hanfmann

Gasquet vs Mannarino

Berrettini vs (12) Auger Aliassime

(16) Zverev vs Dimitrov

Barrere vs Nishioka

Evans vs Musetti

(3) Medvedev BYE

(8) Sinner BYE

Cerundolo vs Q

Sonego vs Q

Lehecka vs (9) Fritz

(13) Norrie vs Monfils

De Minaur vs Wolf

Davidovich Fokina vs Etcheverry

(2) Djokovic BYE