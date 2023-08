Atp Masters 1000 e Wta 1000 Cincinnati 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo combined di Cincinnati 2023, previsto dal 14 al 20 agosto nella città dell’Ohio. A livello maschile da segnalare il ritorno in campo anche Novak Djokovic di dopo la decisione di saltare il torneo di Toronto. Borna Coric sarà invece chiamato nella difficile impresa di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa. Al via, salvo rinuce dell’ultimo minuto, anche tutti gli altri big, dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz a Daniil Medvedev. Per quanto concerne i nostri colori, avremo in campo gli stessi rappresentanti che abbiamo ammirato in Canada: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini nel tabellone principale, Matteo Arnaldi nelle qualificazioni.

In campo femminile la detentrice del titolo è invece Caroline Garcia, che proverà a svoltare una stagione fin qui non esattamente memorabile. Le favorite, però, restano le stesse che hanno più o meno dominato fin qui questa stagione: Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, con Elena Rybakina un po’ più indietro e le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula che provano a fare la voce grossa in casa. Nessuna azzurra è al momento ammessa al main draw, ma le nostre punte di diamante proveranno a superare le qualificazioni.

MONTEPREMI

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

CINCINNATI IN TV – Come ormai da tradizione per tutti i tornei 1000 maschili, è Sky Sport la casa del tennis. Sky Sport Tennis (205) sarà il canale di riferimento, con diversi incontri in onda anche su Sky Sport Summer (201) nel corso della settimana. Possibilità di seguire l’evento via streaming tramite le piattaforme NOW e Sky Go.

La copertura televisiva del Wta 1000 è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT).

In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’appuntamento nordamericano. Il nostro sito accompagnerà i propri lettori attraverso dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti ed highlights per tutto l’arco della settimana.

MASTERS 1000 CINCINNATI SU SKY SPORT

LUNEDÌ 14 AGOSTO: Live dalle 17:00 (primo turno)

MARTEDÌ 15 AGOSTO: Live dalle 17:00 (primo e secondo turno)

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO: Live dalle 17:00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 17 AGOSTO: Live dalle 17:00 (ottavi di finale)

VENERDÌ 18 AGOSTO: Live dalle 19:00 (quarti di finale)

SABATO 19 AGOSTO: Live dalle 21:00 (semifinali)

DOMENICA 20 AGOSTO: Live dalle 22:00 (finale)

WTA CINCINNATI SU SUPERTENNIS

LUNEDÌ 14 AGOSTO: Live dalle 17:00 (primo turno)

MARTEDÌ 15 AGOSTO: Live dalle 17:00 (primo e secondo turno)

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO: Live dalle 17:00 (secondo turno)

GIOVEDÌ 17 AGOSTO: Live dalle 17:00 (ottavi di finale)

VENERDÌ 18 AGOSTO: Live dalle 17:00 (quarti di finale)

SABATO 19 AGOSTO: Live dalle 17:00 (semifinali)

DOMENICA 20 AGOSTO: Live dalle 19:30 (finale)