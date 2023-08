Highlights e gol Lecce-Lazio 2-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Lecce-Lazio 2-1, match valevole per la prima giornata della Serie A 2023/2024. Finale incredibile al Via del Mare, dove la squadra di casa è riuscita a ribaltare la situazione in tre minuti, rispondendo all’iniziale vantaggio di Immobile. All’85’ ha segnato Almqvist, mentre due minuti dopo è stato Di Francesco a regalare il vantaggio ai pugliesi, gelando la Lazio. Al settimo cielo il Lecce, mentre la Lazio non inizia affatto come sperato il campionato per gli uomini di Sarri. I diritti degli highlights sono di proprietà di Lega Serie A e Dazn, pertanto vi proponiamo i link ai canali Youtube ufficiali.

