Atp Masters 1000 Cincinnati 2023: il montepremi e il prize money

Il montepremi e il prize money dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati 2023, prestigioso evento in programma sul cemento dal 13 al 20 agosto. A guidare il seeding sarà Carlos Alcaraz, numero uno al mondo e reduce dalla cocente sconfitta nei quarti di finale a Toronto contro Paul, seguito da Novak Djokovic che torna in campo ad un mese di distanza dalla finale di Wimledon. Poi Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Saranno ben quattro i tennisti azzurri ai nastri di partenza. Si tratta di Jannik Sinner, unico tra le teste di serie, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, sperando possa aggiungersi anche Matteo Arnaldi dalle qualificazioni. Il prize money totale dell’evento di Toronto al maschile corrisponde a poco meno di 7 milioni di euro totali con 1000 punti per il vincitore.

TABELLONE PRINCIPALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI ATP MASTERS 1000 CINCINNATI 2023

PRIMO TURNO – € 23.965 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 43.261 (45 punti)

TERZO TURNO – € 80.667 (90 punti)

QUARTI DI FINALE – € 150.824 (180 punti)

SEMIFINALI – € 276.516 (360 punti)

FINALISTA – € 505.682 (600 punti)

VINCITORE – € 926.035 (1000 punti)