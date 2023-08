LIVE – Alcaraz-Djokovic, finale Masters 1000 Cincinnati 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Alcaraz-Djokovic, incontro valevole per l’ultimo atto del Masters 1000 di Cincinnati 2023 (cemento outdoor). In Ohio va in scena il quarto capitolo della rivalità tra questi due giocatori. Lo spagnolo conduce per 2-1 il bilancio degli scontri diretti. Quest’anno, però, si trovano in perfetta parità, con il serbo che ha prevalso nella semifinale del Roland Garros mentre Carlitos si è rifatto con gli interessi in occasione della finale di Wimbledon. Sarà Djokovic a partire favorito secondo le quote dei bookmakers.

Quest’ultimo, infatti, deve ancora perdere un singolo set all’interno del torneo, dimostrando una regolarità molto buona considerando l’ultimo periodo d’inattività dopo la fine della stagione sui prati. Alcaraz, invece, ha risolto tutte le sue sfide al terzo e decisivo set. Anche in semifinale ha dovuto faticare parecchio contro la potenza del bombardiere polacco Hubert Hurkacz. Nel penultimo atto, invece, Nole è riuscito a piegare la resistenza del tedesco Alexander Zverev, costretto ad alzare bandiera bianca al termine di due parziali decisamente tirati. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Alcaraz e Djokovic pianificati come secondo e ultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 22:30 italiane (le 16.30 locali).

