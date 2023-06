F1, GP Canada 2023: programma, date, orari e diretta tv

Siamo pronti a tuffarci nell’ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di F1, quello con il Gran Premio del Canada 2023 a Montreal: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming del nuovo Gran Premio del Circus che si corre sulla storica pista nordamericana, un circuito che solitamente regala gare tirate ed emozionanti, ma con orari purtroppo serali e dunque non i più i comodi possibili. Gli spettatori devono dunque informarsi alla perfezione sulla programmazione.

Venerdì 16 giugno alle ore 19.30 italiane si parte con le prove libere 1, alle ore 23 le prove libere 2. Sabato 17 giugno alle ore 18.30 ecco le prove libere 3 che anticipano le attesissime qualifiche delle ore 22, mentre la gara si terrà alle ore 20 italiane di domenica 18 giugno. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport F1 con Sky Sport Uno in pay e in streaming su Sky Go, ma anche su Now Tv per gli abbonati a questa piattaforma. Su TV8 per qualifiche e gara prevista la differita con la replica in chiaro. In ogni caso, Sportface.it come di consueto vi terrà informati con la diretta scritta in tempo reale di tutte le sessioni di prove, delle qualifiche e della gara. Questo il riepilogo.

Venerdì 16 giugno 2023

ore 19.30-20.30 Prove Libere 1

ore 23.00-24.00 Prove Libere 2

Sabato 17 giugno 2023

ore 18.30-19.30 Prove Libere 3

ore 22.00-23.00 Qualifiche

Domenica 18 giugno 2023

ore 20.00 Gara