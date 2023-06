F1 GP Canada 2023, gara domenica: canale, orario, diretta tv e streaming

Si chiude l’ottavo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 e dopo una settimana di pausa ecco che si torna a correre in Nord America con la gara del GP del Canada 2023 a Montreal. Ecco di seguito le indicazioni su orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. Si corre sul circuito della terra delle Foglie d’Acero, una gara sempre affascinante e combattuta, dove le gomme sono messe a dura prova: la Ferrari cerca punti e riscatto, Verstappen l’ennesima vittoria.

Gara emozionante ma occhio al fuso orario, visto che si corre alle ore 20 di domenica 18 giugno, orario ovviamente italiano. La diretta tv è disponibile su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno con streaming su Sky Go, oltre che su Now: su TV8 invece sarà disponibile la differita in replica in chiaro. Infine, Sportface.it come di consueto vi proporrà la diretta testuale della gara aggiornata in tempo reale. Di seguito ecco il nostro riepilogo.

PROGRAMMA PROVE LIBERE VENERDI’

PROGRAMMA QUALIFICHE SABATO

Domenica 4 giugno 2023

ore 15:00-17:00 Gara