Sampdoria-Bologna, Thiago Motta: “Dobbiamo godere di questa vittoria, Orsolini è speciale”

“Dobbiamo godere di questa vittoria insieme alla nostra gente perché ci meritiamo davvero questo successo: è il sostegno dei nostri tifosi che ci ha permesso di ribaltare la classifica e di guadagnare terreno fino al settimo posto che ricopriamo oggi”. Con queste parole, Thiago Motta ha commentato ai microfoni di Dazn il successo ottenuto dal Bologna, 2-1, contro la Sampdoria. “Noi affrontiamo tutte le partite per vincere: conosciamo le nostre qualità e i nostri obiettivi, sappiamo dove vogliamo arrivare. Questa partita è stata l’ennesima dimostrazione di un gruppo di ragazzi che danno tutto ogni giorno, in allenamento e in partita”.

Un commento anche su Roberto Soriano e Riccardo Orsolini, autori delle reti che hanno regalato il successo ai rossoblù. “Per quel che concerne Soriano, abbiamo bisogno di lui in tutte le fasi della gara: è intelligente, gestisce bene i momenti dell’incontro. Ha tanta esperienza, ha le qualità che gli permettono di capire cosa richiede la partita in quel particolare istante, creando sintonia con tutti i mebri della squadra. Sono contento che abbia segnato: è il nostro capitano e abbiamo bisogno di lui. Orsolini? Per me deve migliorare in tante cose, perché ha qualità che non ha ancora scoperto del tutto. È continuo nel lavoro quotidiano, sa quello che deve fare nelle due fasi del gioco e risulta decisivo anche in allenamento”.