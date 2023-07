Svitolina-Vondrousova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Elina Svitolina se la vedrà contro Marketa Vondrousova nella prima semifinale femminile di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. L’ucraina, dopo aver eliminato in tre set la numero uno del mondo Iga Swiatek, va a caccia della prima finale in un evento Major. Per la ceca, invece, si tratterebbe della seconda, lei che nel 2019 perse nell’ultimo atto del Roland Garros contro l’australiana Ashleigh Barty. A Church Road nei quarti ha battuto in tre set Jessica Pegula, dopo aver annullato alla statunitense addirittura una palla per il 5-1 nel corso del parziale decisivo. Contro la nativa di Odessa, nonostante uno svantaggio di 3-2 negli scontri diretti, partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Tra le due, tuttavia, sarà il primo confronto sul verde, una superficie che potrebbe avvantaggiare le traiettorie della ceca. In palio l’ultimo atto contro una tra la bielorussa Aryna Sabalenka oppure la tunisina Ons Jabeur, finalista della passata edizione.

SEGUI IL LIVE DI SVITOLINA-VONDROUSOVA

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Svitolina e Vondrousova scenderanno in campo oggi (giovedì 13 luglio). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 14.30 italiane (le 13.30 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il terzo Slam della stagione attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la prima semifinale del tabellone femminile tra Svitolina e Vondrousova garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.