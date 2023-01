Stefanini-Vickery in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Australian Open 2023

Lucrezia Stefanini dovrà vedersela con Sachia Vickery in occasione dell’ultimo turno delle qualificazioni dell’Australian Open 2023. Dopo la bella vittoria all’esordio contro Zakharova, l’azzurro si è ripetuta in rimonta e contro pronostico ai danni della spagnola Masarova, recente finalista a Auckland. A separare Lucrezia dal main draw ci sarà l’americana Vickery, più esperta di lei e pertanto leggermente favorita alla vigilia. Sognare però non costa nulla e Stefanini farà il possibile per centrare l’accesso al tabellone principale. Tra le due non ci sono precedenti.

La sfida tra Stefanini e Vickery è in programma nella giornata di giovedì 12 gennaio, come terzo match a partire dalle ore 00.00 italiane sul Court 6 (al termine di Kotov-Escobedo). Sarà possibile seguire il match sulla piattaforma Discovery+. In alternativa Sportface.it seguirà il torneo con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.