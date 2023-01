Beckham, il figlio esordisce in Inghilterra con la maglia del Brentford B

Il figlio dell’ex campione inglese, David Beckham, ha esordito sotto gli occhi del padre, con la maglia del Bretford B. Il ventenne ha calpestato il terreno di gioco del Park View Road di Welling, davanti a circa 554 tifosi. Il giovane talento ha effettuato il suo ingresso in campo con il Brentford sotto 2-1, contribuendo con le sue giocate alla rimonta. La partita, valida per la London Senior Cup, è stata infatti vinta per 3-2 dal team di Beckham jr.