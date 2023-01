Australian Open 2023, il tabellone di qualificazione femminile: Errani e Stefanini al via

Si inizia a fare sul serio a Melbourne Park, dove quest’oggi sono stati sorteggiati i due tabelloni di qualificazione degli Australian Open 2023. In campo femminile solo due le nostre rappresentanti che proveranno a raggiungere il main draw, mentre non è stata fortunata Camilla Rosatello, la prima a rimanere fuori dalla lista. Decisamente complicato il cammino di entrambe le due italiane: la Stefanini potrebbe ritrovarsi al secondo turno la spagnola Masarova che ha raggiunto l’ultimo atto nel WTA 250 di Auckland. Sara Errani nella sua zona ha una veterana come Vandeweghe, ma anche una giovane dal talento eccezionale quale Marcinko. Di seguito gli spot delle azzurre. QUI il tabellone completo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

GLI SPOT DELLE AZZURRE

(5) Frech vs Kraus

Vickery vs Von Deichmann

Zakharova vs Stefanini

Lee vs (25) Masarova

(7) Errani vs Jang

Baptiste vs Miyazaki

Marcinko vs Barthel

Rodionova vs (23) Vandeweghe