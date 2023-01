Roma-Genoa domani in tv: canale, orario e streaming Coppa Italia 2022/2023

La Roma ospiterà il Genoa in quello che sarà l’ottavo di finale di Coppa Italia con più spettatori della storia giallorossa. Attesi 60.000 spettatori all’Olimpico, domani, giovedì 12 gennaio, alle 21:00, per una sfida che i giallorossi non vogliono sbagliare. Di fronte c’è il sorprendente Genoa di Gilardino e dell’ex Strootman. La Roma ha superato gli ottavi di finale di Coppa Italia in quattro delle ultime sette edizioni e non può permettersi passi falsi. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. La partita potrà essere seguita su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.