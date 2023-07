Stefanini-Kontaveit oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Lucrezia Stefanini sfiderà Anett Kontaveit nel primo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Debutto assoluto nel main draw per la giocatrice azzurra, che ha brillantemente superato le qualificazioni ed è stata sorteggiata contro un’avversaria impegnativa. Al primo turno se la vedrà infatti contro l’estone Kontaveit, la quale ha annunciato che questo sarà l’ultimo torneo della sua vita per problemi alla schiena. Secondo i bookmakers partirà favorita Kontaveit, che nonostante non giochi un match ufficiale dal Roland Garros, ha più esperienza sull’erba ed avrà una voglia matta di fare bene in un torneo così speciale. Tra le due non ci sono precedenti.

Stefanini e Kontaveit scenderanno in campo oggi, lunedì 3 luglio non prima delle 18:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.